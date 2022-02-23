«Уф, как грудь выросла». Гимнастка Солдатова выложила фото в обтягивающем красном платье
Гимнастка Солдатова опубликовала фото в шикарном красном платье
Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в своем Instagram.
23-летняя российская спортсменка выложила фото в обтягивающем красном платье.
«Вспомним прекрасную съёмку», — подписаны снимки.
Подписчики восхитились красотой девушки, а некоторые отметили ее формы.
«Уф, как грудь выросла», — отметили в комментариях.
Солдатова также является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019). 24 декабря 2020-го она объявила о завершении карьеры.
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