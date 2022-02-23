«Уф, как грудь выросла». Гимнастка Солдатова выложила фото в обтягивающем красном платье

Гимнастка Солдатова опубликовала фото в шикарном красном платье

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в своем Instagram.

23-летняя российская спортсменка выложила фото в обтягивающем красном платье.

«Вспомним прекрасную съёмку», — подписаны снимки.

Подписчики восхитились красотой девушки, а некоторые отметили ее формы.

«Уф, как грудь выросла», — отметили в комментариях.

Солдатова также является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019). 24 декабря 2020-го она объявила о завершении карьеры.