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Сегодня, 15:33

«Уф, как грудь выросла». Гимнастка Солдатова выложила фото в обтягивающем красном платье

Гимнастка Солдатова опубликовала фото в шикарном красном платье
Роман Шишов
Корреспондент
Александра Солдатова.
Фото Instagram
Александра Солдатова.
Фото Instagram
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Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новый пост в своем Instagram.

23-летняя российская спортсменка выложила фото в обтягивающем красном платье.

«Вспомним прекрасную съёмку», — подписаны снимки.

Подписчики восхитились красотой девушки, а некоторые отметили ее формы.

«Уф, как грудь выросла», — отметили в комментариях.

Солдатова также является трехкратной чемпионкой Европы (2015, 2017, 2019). 24 декабря 2020-го она объявила о завершении карьеры.

Александра Солдатова
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