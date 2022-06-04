Круглые «шарики» и плоский животик: Севастьянова показала фото в бикини на тонких ниточках
Гимнастка Севастьянова выложила откровенное фото в черно-белом купальнике
Олимпийская чемпионка-2012 по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своих соцсетях. Российская спортсменка показала своим подписчикам откровенное фото в черно-белом купальнике.
Бикини Севастьяновой выполнено в полосатом формате и сделано с ниточками.
Ранее 27-летняя спортсменка показала снимок в красном платье с глубоким декольте из автомобиля.
Каролина Севастьянова была участницей второго сезона реалити-шоу «Звезды в Африке» на ТНТ.
Каролина Севастьянова.
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