Красная шляпа и коротенькое платье: Евгения Медведева показала кадры стильной фотосессии
Фигуристка Евгения Медведева показала фото в красной шляпе и черном платье
Двукратная серебряная призерка олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала новый пост в соцсетях. 22-летняя российская спортсменка показала подписчикам фотосессию в стильном образе.
На снимках Медведева позирует в красной шляпе и коротком черном платье. На ней также есть клетчатая куртка и прозрачные перчатки.
Пользователи положительно оценили новую публикацию фигуристки:
«Спасаем этот мир красотой».
«Мисс Вселенная».
«Женя, это отвал всего».
«Как девушка из Острых Козырьков».
«Жень, от такого резкого появления я со стула чуть не упала».
Медведева также является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и дважды побеждала на чемпионате Европы (2016, 2017).
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