Красная шляпа и коротенькое платье: Евгения Медведева показала кадры стильной фотосессии

Фигуристка Евгения Медведева показала фото в красной шляпе и черном платье

Двукратная серебряная призерка олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала новый пост в соцсетях. 22-летняя российская спортсменка показала подписчикам фотосессию в стильном образе.

На снимках Медведева позирует в красной шляпе и коротком черном платье. На ней также есть клетчатая куртка и прозрачные перчатки.

Пользователи положительно оценили новую публикацию фигуристки:

«Спасаем этот мир красотой».

«Мисс Вселенная».

«Женя, это отвал всего».

«Как девушка из Острых Козырьков».

«Жень, от такого резкого появления я со стула чуть не упала».

Медведева также является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и дважды побеждала на чемпионате Европы (2016, 2017).