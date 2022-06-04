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Сегодня, 22:40

Красная шляпа и коротенькое платье: Евгения Медведева показала кадры стильной фотосессии

Фигуристка Евгения Медведева показала фото в красной шляпе и черном платье
Читать «СЭ» в
Евгения Медведева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Двукратная серебряная призерка олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала новый пост в соцсетях. 22-летняя российская спортсменка показала подписчикам фотосессию в стильном образе.

На снимках Медведева позирует в красной шляпе и коротком черном платье. На ней также есть клетчатая куртка и прозрачные перчатки.

Пользователи положительно оценили новую публикацию фигуристки:

«Спасаем этот мир красотой».

«Мисс Вселенная».

«Женя, это отвал всего».

«Как девушка из Острых Козырьков».

«Жень, от такого резкого появления я со стула чуть не упала».

Медведева также является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и дважды побеждала на чемпионате Европы (2016, 2017).

Фигурное катание
Евгения Медведева
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