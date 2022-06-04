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Сегодня, 13:40

«50 миллионов?»: Бузова рассказала, сколько потратила на сольный концерт

Ольга Бузова рассказала о том, почему решила организовать свой сольный концерт
Виктория Кравченко
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Российская певица Ольга Бузовой рассказала, сколько потратила денег на свой сольный концерт, который состоится сегодня, 4 июня.

«Этот концерт — закрытие важного гештальта в моей карьере, а это пять лет в музыке и 18 — на телевидении. Из-за переноса в прошлом году у меня был стресс, как будто от сбежавшего жениха... Помните, в «Сексе в большом городе» она стоит у алтаря, а мужчина ее мечты не пришел. Вот так себя ощущала», — цитирует Бузову StarHit.

На вопрос о том, сколько девушка потратила на организацию концерта, она сказала: «Больше! Но это необходимо было. Я так соскучилась на своей аудитории. 2020-й год лишил нас шанса общаться со зрителями, видеть их глаза... Можно было вообще забыть про концерты, но я не такой человек. Я продолжала выпускать песни».

Концерт пройдет в Crocus City Hall.

Источник: https://sportkp.ru/drugoe/50-millionov-buzova-priznalas-skolko-potratila-na-solnyy-koncert_nid263461_au68au_cr68cr
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