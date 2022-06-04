«50 миллионов?»: Бузова рассказала, сколько потратила на сольный концерт

Российская певица Ольга Бузовой рассказала, сколько потратила денег на свой сольный концерт, который состоится сегодня, 4 июня.

«Этот концерт — закрытие важного гештальта в моей карьере, а это пять лет в музыке и 18 — на телевидении. Из-за переноса в прошлом году у меня был стресс, как будто от сбежавшего жениха... Помните, в «Сексе в большом городе» она стоит у алтаря, а мужчина ее мечты не пришел. Вот так себя ощущала», — цитирует Бузову StarHit.

На вопрос о том, сколько девушка потратила на организацию концерта, она сказала: «Больше! Но это необходимо было. Я так соскучилась на своей аудитории. 2020-й год лишил нас шанса общаться со зрителями, видеть их глаза... Можно было вообще забыть про концерты, но я не такой человек. Я продолжала выпускать песни».

Концерт пройдет в Crocus City Hall.