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Алана Мамаева: «Павел поступил очень непорядочно. До сих пор не могу поверить, что это все из-за алиментов»

18:18
Павел Мамаев и Алана Мамаева. Фото Виталий Тимкив.
Павел Мамаев и Алана Мамаева. Фото Виталий Тимкив.
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Алана Мамаева, бывшая жена полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, в Instagram ответила на вопросы подписчиков и рассказала, как проходил бракоразводный процесс с футболистом.

«Павел, при всем моем уважении, поступил очень непорядочно, заявив в суде, что у него только один ребенок! До сих пор не могу поверить, что это все из-за алиментов...

Столько времени заниматься усыновлением, чтобы перед разводом отказаться от ребенка, которого держал за руку и обещал всегда быть папой, несмотря на что не родной», — написала Алана.

«Алана, у вас только один ребенок от Паши? Что-то я не догоняю», — уточнил другой пользователь.

«Паша воспитывал Алекса с младенчества, проявил инициативу в усыновдлении (хотя по итогу решил этого не делать... адвокаты посоветовали экономить на алиментах видимо).

Мы даже рассказал ребенку не так давно правду о его биологическом отце! Это было очень трогательно, как сын держал его за руку при этом разговоре.

Но как только встал вопрос развода, Паша решил, что «бумажки — это формальность». Он и так его отец», — добавила Алана.

Мамаева в марте сообщила, что муж изменил ей с испанской моделью, находясь на зимних сборах с «Ростовом» в Марбелье, и подала на развод. В апреле Алана и Павел были официально разведены после восьми лет брака. Вместе пара воспитывала общую дочь Алису. Кроме того, у Мамаевой есть сын Алекс от первого брака.

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Иван Шитик все материалы автора

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