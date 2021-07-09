«Добрых снов». Жена Авербуха опубликовала необычное фото
02:30
Актриса и жена продюсера Ильи Авербуха Елизавета Арзамасова опубликовала новую фотографию в Instagram. Она сделала снимок у дивана в белом платье балерины.
«Добрых снов», — написала Арзамасова.
Авербух и Арзамасова начали встречаться летом 2020 года, а 20 декабря пара поженилась. Авербух, который на 22 года старше своей возлюбленной, женился во второй раз — он был женат на Ирине Лобачевой, у них есть 16-летний сын Мартин.
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