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«Добрых снов». Жена Авербуха опубликовала необычное фото

02:30
Елизавета Арзамасова. Фото Instagram
Елизавета Арзамасова. Фото Instagram
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Актриса и жена продюсера Ильи Авербуха Елизавета Арзамасова опубликовала новую фотографию в Instagram. Она сделала снимок у дивана в белом платье балерины.

«Добрых снов», — написала Арзамасова.

Публикация от Лиза Арзамасова (@liza_arzamasova)

Авербух и Арзамасова начали встречаться летом 2020 года, а 20 декабря пара поженилась. Авербух, который на 22 года старше своей возлюбленной, женился во второй раз — он был женат на Ирине Лобачевой, у них есть 16-летний сын Мартин.

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Евгений Козинов все материалы автора

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