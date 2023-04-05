У теннисных властей больше нет претензий к Китаю. Когда вернут турниры в Россию?

В WTA забыли о Пен Шуай ради денег.

Профессиональный теннис возвращается в Китай после многолетнего перерыва. О проведении соревнований в Поднебесной в 2023 году на днях объявили в Международной федерации тенниса (ITF), в ATP анонсировали это решение еще раньше. Мало того, даже в WTA настроены объявить о возвращении в ближайшее время. Похоже, там ради финансовой выгоды готовы забыть о своей принципиальной позиции в связи с нашумевшим делом об исчезновении теннисистки Пэн Шуай. Значит ли это, что при определенных обстоятельствах международный теннис топ-уровня может вернуться и в Россию?

Логотип WTA. Фото Global Look Press

Финансовая составляющая

Напомним, что в 2021 году победительница двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, экс первая ракетка мира в паре Пэн Шуай в социальных сетях обвинила высокопоставленного китайского чиновника в сексуальном насилии. Правда, впоследствии она отреклась от обвинений, но ее таинственное исчезновение из публичного пространства вызвало волнения в теннисном мире. И хотя Пэн Шуай нашлась и даже встретилась с главой МОК Томасом Бахом, в WTA решили пойти на принцип и временно приостановить свои турниры в Китае, включая итоговый чемпионат WTA и традиционные осенние супертурниры WTA 1000.

«При полной поддержке Совета директоров WTA я объявляю о немедленной приостановке всех турниров в Китае, включая Гонконг. Я не могу с чистой совестью просить наших спортсменок выступать там, где Пэн Шуай не имеет возможности свободно доносить свои мысли и, как кажется, была вынуждена отозвать свои обвинения», — говорилось в официальном заявлении главы WTA Стива Саймона от 1 декабря 2021 года. Кроме того, Саймон сообщил, что руководство Китая не оставило WTA выбора, но добавил, что сохраняет надежду — его призывы по поводу ситуации с Пэн Шуай будут услышаны.

С тех пор прошло почти полтора года — Пэн Шуай по-прежнему ведет непубличный образ жизни, а в теннисном мире о ней уже не вспоминают столь часто. Разве что во время Уимблдона-2022 можно было заметить активистов с плакатами «Где Пэн Шуай?». Но резонанс вызвало, пожалуй, только то, что одного из таких активистов, по его словам, охранники Уимблдона спустили с лестницы и ударили головой о стену.

Что касается теннисных турниров в Китае в 2022 году, то они действительно не проводились. Причем вне зависимости от принципиальной позиции WTA, поскольку Китай был за редчайшим исключением (Олимпиада в Пекине, пара крупных турниров по настольному теннису) закрыт для международного спорта из-за ковида. Теперь же Поднебесная стала открываться, а значит, у WTA возник реальный риск потерять гигантские суммы недополученных доходов.

Пен Шуай. Фото Global Look Press

В России соскучились по элитному теннису

При этом у организации в финансовом плане все и так обстоит не лучшим образом по сравнению с ATP, где от Китая официально никогда и не отказывались. Так, в сентябре-октябре 2023 года там запланированы турниры в Чжухае (ATP 250), Пекине (ATP 500) и «мастерс» в Шанхае.

У женщин календарь WTA был сверстан только до начала сентября, возможно, как раз из-за подвешенной ситуации с Китаем. Очевидно, руководство Женской теннисной ассоциации очень хотело вернуть китайские доходы, но при этом рассчитывало и сохранить лицо. На днях в Reuters сообщили, что в WTA готовятся к возвращению в Китай, а календарь на концовку сезона объявят в ближайшие недели.

Причем в китайских СМИ о возвращении итогового турнира в Шэньчжэнь осенью 2023-го уже в начале года говорили, как о деле решенном. Что и понятно, WTA Finals в последние сезоны представлял собой печальное зрелище — в 2020-м его отменили, а в 2021-м и в 2022-м в последний момент худо-бедно организовали соответственно в Мексике и США. Причем о прибылях там говорить не приходилось. Напротив, судя по всему, не обошлось без существенных убытков.

Интересен этот рынок, само собой, и Международной федерации тенниса. «Мы получили заверения в том, что игрокам, их семьям и командам безопасно соревноваться в Китае, поэтому мы с нетерпением ждем возвращения туда», — заявил на днях агентству Reuters президент ITF Дэвид Хаггерти. Напомним, что ITF традиционно отвечает за небольшие турниры у взрослых и юниоров, которые являются ступеньками на пути в профессиональные туры. Так вот, первый женский турнир ITF запланировали в Лучжоу в начале июня. Также в начале июня аналогичные соревнования начнут проводить в Китае и мужчины.

К сожалению, возвращение России в теннисный календарь в 2023 году по понятным причинам не планируется. Последним на данный момент в нашей стране был в феврале 2022 года турнир WTA 500 в Петербурге. И хотя наши теннисисты все это время продолжают выступать как нейтральные атлеты, на территории России международные теннисные состязания были отменены в 2022-м и не запланированы в 2023-м. В частности, Кубок Кремля в Москве, где выступают мужчины и женщины, а также мужской и женский турниры в Санкт-Петербурге и многочисленные соревнования рангом пониже.

Однако пример Китая показывает, что в случае изменения экономической или политической конъюнктуры в теннисные календари мероприятия могут быть включены практически мгновенно. Поэтому будем надеяться, что в обозримом будущем россияне смогут вновь наблюдать за теннисом в исполнении суперзвезд, включая соотечественников Даниила Медведева, Андрея Рублева и других, вживую. Тем более, подавляющее большинство теннисистов всегда отмечали радушный прием в двух российских столицах.