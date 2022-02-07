«Случилось гигантское непонимание». Пен Шуай в разгар Олимпиады снова отрицает сообщения об изнасиловании
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Пен Шуай дала интервью газете L'Equipe и заверила, что находится дома в полной безопасности. В ноябре теннисистка в соцсетях обвинила в изнасиловании бывшего вице-премьера Китая, после чего на несколько недель пропала. История Пен Шуай в какой-то момент поставила под угрозу вообще проведение в Пекине Олимпийских игр. Уж слишком пугающе все выглядело:
— 2 ноября теннисистка опубликовала в китайской соцсети Weibo сообщение, где обвинила в изнасиловании высокопоставленного политика, бывшего вице-премьера страны Чжанг Гаоли. Цитаты из поста: «Тем вечером я была очень напугана. Я не думала, что все будет так. Я не хотела секса с тобой и потом долго плакала».
— спустя полчаса пост был удален;
— на следующий день из китайского интернета были удалены любые упоминания Пен Шуай, включая биографические справки, личная страничка теннисистки, и даже сам хэштег «теннис»;
— сама Пен Шуай не отвечала ни на какие звонки и сообщения, ее никто не видел. Глава Всемирной теннисной ассоциации WTA Стив Саймон грозил забрать у Китая все турниры, а ведущие игроки, включая Серену Уильямс и Новака Джоковича, предлагали теннисистке любую поддержку;
— спустя две недели в китайском интернете появились два видео, на которых Пен Шуай сидела в ресторане с друзьями и присутствовала на открытии детского теннисного турнира. Затем Пен Шуай пообщалась по видеосвязи с президентом МОК Томасом Бахом. На этом в истории с ее «исчезновением» была поставлена точка.
Интервью на китайском, хотя Пен Шуай прекрасно владеет английским
Китайцы, конечно, грамотные пиарщики. Мир считает, что Пен Шуай в опасности и боится отправлять спортсменов в Пекин на Олимпиаду? Выложим фото, где она дома в окружении розовых плюшевых медведей. Мир не верит даже интервью в китайской прессе и думает, что на теннисистку оказывают давление? Окей, пусть пообщаются с ней сами и во всем убедятся.
Так что в один из первых дней Игр Пен Шуай дала интервью одному из самых респектабельных спортивных изданий Запада — французскому L'Equipe. Правда, было несколько условий:
— текст вопросов согласован заранее;
— на самом интервью будет присутствовать представитель Олимпийского комитета Китая;
— Пен будет отвечать на вопросы на китайском, и их будет переводить переводчик. Хотя игравшая много лет по всему миру Пен Шуай прекрасно говорит по-английски;
— газета опубликует только интервью в формате вопрос-ответ, без какого-либо авторского комментария.
L'Equipe свои обязательства, конечно, выполнила. И конечно, Пен Шуай в разговоре с французами полностью дезавуировала слухи и своем исчезновении и отказалась от любых обвинений в адрес китайского руководства.
— Изнасилование? Я никогда не говорила, что кто-то пытался меня изнасиловать, — заявила Пен Шуай. — Этот пост вызвал огромное непонимание со стороны всего мира. Я хочу, чтобы содержание того поста больше не искажали.
— Почему вы его удалили? — спросил журналист.
— Потому что я так захотела.
Мои романтические чувства не должны влиять на спорт
Исчезновение Пен Шуай тоже полностью отрицает.
— На меня посыпалось так много сообщений, столько писем и звонков, что я просто не успевала всем отвечать, — сказала она. — Спасибо всем людям, кто за меня переживал, но я никак не могла понять: а в чем, собственно, дело? Что такого произошло? Случилось какое-то гигантское непонимание. Я всегда была на связи с моими близкими друзьями. Мы общались, я пыталась отвечать и на письма, в том числе из WTA, но в конце года у них появился новый сайт, и многие игроки не могли туда зайти. Но я никуда не исчезала, не понимаю, откуда взялась эта информация.
Перед интервью Пен Шуай пообедала в Пекине с президентом МОК Томасом Бахом и главой комиссии спортсменов этой организации Кирсти Ковентри. Те остались полностью удовлетворены полученными объяснениями. И очевидно, главный месседж теннисистки был согласован на всех уровнях. Это практически дословно — позиция МОК и Олимпийского комитета Китая.
— Эмоции, спорт и политика — это три совершенно разные вещи, — сказала Пен Шуай. — Мои романтические чувства, моя личная жизнь не должна никак влиять на то, что происходит в политике и в спорте.