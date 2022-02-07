«Случилось гигантское непонимание». Пен Шуай в разгар Олимпиады снова отрицает сообщения об изнасиловании

Спортивные боссы Китая продолжают отбиваться от нападок Запада.

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Пен Шуай дала интервью газете L'Equipe и заверила, что находится дома в полной безопасности. В ноябре теннисистка в соцсетях обвинила в изнасиловании бывшего вице-премьера Китая, после чего на несколько недель пропала. История Пен Шуай в какой-то момент поставила под угрозу вообще проведение в Пекине Олимпийских игр. Уж слишком пугающе все выглядело:

— 2 ноября теннисистка опубликовала в китайской соцсети Weibo сообщение, где обвинила в изнасиловании высокопоставленного политика, бывшего вице-премьера страны Чжанг Гаоли. Цитаты из поста: «Тем вечером я была очень напугана. Я не думала, что все будет так. Я не хотела секса с тобой и потом долго плакала».

— спустя полчаса пост был удален;

— на следующий день из китайского интернета были удалены любые упоминания Пен Шуай, включая биографические справки, личная страничка теннисистки, и даже сам хэштег «теннис»;

— сама Пен Шуай не отвечала ни на какие звонки и сообщения, ее никто не видел. Глава Всемирной теннисной ассоциации WTA Стив Саймон грозил забрать у Китая все турниры, а ведущие игроки, включая Серену Уильямс и Новака Джоковича, предлагали теннисистке любую поддержку;

— спустя две недели в китайском интернете появились два видео, на которых Пен Шуай сидела в ресторане с друзьями и присутствовала на открытии детского теннисного турнира. Затем Пен Шуай пообщалась по видеосвязи с президентом МОК Томасом Бахом. На этом в истории с ее «исчезновением» была поставлена точка.

Today, IOC President Thomas Bach, the Chair of the IOC Athletes' Commission, Emma Terho, and IOC Member in China, Li Lingwei, held a video call with three-time Olympian Peng Shuai from China.



Read here: https://t.co/qUmvaEtIHH pic.twitter.com/UoxtCeHS20 — Athlete365 (@Athlete365) November 21, 2021

Интервью на китайском, хотя Пен Шуай прекрасно владеет английским

Китайцы, конечно, грамотные пиарщики. Мир считает, что Пен Шуай в опасности и боится отправлять спортсменов в Пекин на Олимпиаду? Выложим фото, где она дома в окружении розовых плюшевых медведей. Мир не верит даже интервью в китайской прессе и думает, что на теннисистку оказывают давление? Окей, пусть пообщаются с ней сами и во всем убедятся.

Так что в один из первых дней Игр Пен Шуай дала интервью одному из самых респектабельных спортивных изданий Запада — французскому L'Equipe. Правда, было несколько условий:

— текст вопросов согласован заранее;

— на самом интервью будет присутствовать представитель Олимпийского комитета Китая;

— Пен будет отвечать на вопросы на китайском, и их будет переводить переводчик. Хотя игравшая много лет по всему миру Пен Шуай прекрасно говорит по-английски;

— газета опубликует только интервью в формате вопрос-ответ, без какого-либо авторского комментария.

? Nous avons rencontr? Peng Shuai



La une du journal L'?quipe de ce lundi 7 f?vrier 2022 pic.twitter.com/KEaBmFpwbz — L'?QUIPE (@lequipe) February 6, 2022

L'Equipe свои обязательства, конечно, выполнила. И конечно, Пен Шуай в разговоре с французами полностью дезавуировала слухи и своем исчезновении и отказалась от любых обвинений в адрес китайского руководства.

— Изнасилование? Я никогда не говорила, что кто-то пытался меня изнасиловать, — заявила Пен Шуай. — Этот пост вызвал огромное непонимание со стороны всего мира. Я хочу, чтобы содержание того поста больше не искажали.

— Почему вы его удалили? — спросил журналист.

— Потому что я так захотела.

Мои романтические чувства не должны влиять на спорт

Исчезновение Пен Шуай тоже полностью отрицает.

— На меня посыпалось так много сообщений, столько писем и звонков, что я просто не успевала всем отвечать, — сказала она. — Спасибо всем людям, кто за меня переживал, но я никак не могла понять: а в чем, собственно, дело? Что такого произошло? Случилось какое-то гигантское непонимание. Я всегда была на связи с моими близкими друзьями. Мы общались, я пыталась отвечать и на письма, в том числе из WTA, но в конце года у них появился новый сайт, и многие игроки не могли туда зайти. Но я никуда не исчезала, не понимаю, откуда взялась эта информация.

Spectators wearing «Where Is Peng Shuai» shirts at the Australian Open Women's Final, we managed to successfully hand out one thousand of these shirts for free last night. Sadly they weren't shown on the broadcast but they were everywhere! #WhereIsPengShuai pic.twitter.com/7Wvvf0AG2v — Drew Pavlou For Senate (@DrewPavlou) January 30, 2022

Перед интервью Пен Шуай пообедала в Пекине с президентом МОК Томасом Бахом и главой комиссии спортсменов этой организации Кирсти Ковентри. Те остались полностью удовлетворены полученными объяснениями. И очевидно, главный месседж теннисистки был согласован на всех уровнях. Это практически дословно — позиция МОК и Олимпийского комитета Китая.

— Эмоции, спорт и политика — это три совершенно разные вещи, — сказала Пен Шуай. — Мои романтические чувства, моя личная жизнь не должна никак влиять на то, что происходит в политике и в спорте.