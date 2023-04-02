Прощай, «Солнечный дубль». Уставшая Рыбакина проиграла финал в Майами

Елена уступила Петре Квитовой, но может гордиться своим выступлением на двух американских супертурнирах.

WTA 1000. Майами (США). Финал

Петра Квитова (Чехия, 15) — Елена Рыбакина (Казахстан, 10) —7:6 (16:14), 6:2

Россиянка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, все-таки не смогла сделать так называемый «Солнечный дубль» — выиграть оба весенних американских супертурнира WTA 1000. После титула в Индиан-Уэллс, она дошла до финала в Майами, но последний шаг к двойному успеху ей не удался. Елена уступив в двух партиях Петре Квитовой из Чехии. Тем не менее, результаты Рыбакиной в 2023 году действительно впечатляют — похоже, она вполне способна побороться за звание первой ракетки мира по итогам года с белоруской Ариной Соболенко и Игой Швентек из Польши.

Из последних сил

Чемпионка Уимблдона-2022 выдала свою самую длинную беспроигрышную серию в карьере, одержав 13 побед подряд. Но понятно, что с каждой встречей усталость у Елены накапливалась. Если в Индиан-Уэллс, где победила в финале Соболенко, она выглядела свежо, то в Майами — уже не совсем. Концентрация периодически терялась, работа ног также не всегда была идеальной.

Хотя даже в таком состоянии Рыбакина буквально «выгрызала» победы и продвигалась по турнирной сетке. Сложный трехсетовый старт против россиянки Анны Калинской, затем еще более тяжелая игра с испанкой Паулой Бадосой, по ходу которой теннисистке из Казахстана пришлось отыгрывать матчбол. Да, встречи с бельгийкой Элизе Мертенс и итальянкой Мартиной Тревизан получились не столь нервными и затяжными, полуфинал с американкой Джессикой Пегулой, несмотря на два сета, был крайне непростым, поскольку Рыбакина в обеих партиях оказывалась в роли догоняюшей, прибавляя только в самых концовках.

Сама Елена не скрывала сильной усталости. На пресс-конференции перед полуфиналом она признавалась, что не ожидала от себя выхода в финал. «Все равно чувствую себя не самой свежей. Хотя много ем, сплю как можно больше, прохожу процедуры». Но, конечно, когда до титула и «Солнечного дубля» оставался всего один матч, она очень хотела победить.

Елена Рыбакина и Петра Квитова. Фото USA Today Sports

Первая после Шараповой

Кстати, Рыбакина стала первой теннисисткой с 2012 года, дошедшей в один год до финалов на открытом чемпионате Австралии, в Индиан-Уэллс и Майами — в последний раз это удавалось россиянке Марии Шараповой. Но если Шарапова уже тогда была весьма титулованной теннисисткой, то Рыбакина, несмотря на триумф на Уимблдоне прошлым летом, больше ничего к концу 2022-го не добилась. Мало того, до нынешней весны она ни разу не доходила до финалов на WTA 1000.

У Квитовой опыта, конечно же, больше. Петра в Майами пробилась в финал WTA 1000 в 13-й раз в карьере, хотя последнюю победу на соревнованиях такого уровня одержала почти пять лет назад в Мадриде. По ходу турнира в Майами чешка расстроила своих российских поклонников, поблагодарив Уимблдон за недопуск россиян и белорусов в 2022-м и заявив — на Олимпийских играх нашим спортсменам точно не место. Но играла она замечательно, ураганом сметая соперниц с корта. Единственной теннисисткой, взявшей у нее сет, была россиянка Екатерина Александрова в четвертьфинале.

В финале Квитова поначалу увереннее держала свою подачу, а в девятом гейме сделала брейк. Однако Рыбакина не позволила чешке подать на первый сет. В итоге все завершилось фантастическим по протяженности тай-брейком — соперницы провели 30 розыгрышей, не реализовав на двоих очень большое количество сетболов. Рыбакина, в частности, имела пять шансов одним ударом завершить партию, в том числе на своей подаче. Сделать это не удалось, а вот Квитова смогла.

После чего на кураже Петра быстро повела 3:0 во второй партии. И хотя шансы вернуться в игру у Елены были, она ими не воспользовалась. Брака в обмене ударами на задней линии стало больше, да и чешка, надо отдать ей должное, выглядела очень неплохо. Порой позволяя себе даже немного пижонства. Наказать ее не получилось — Рыбакиной ощутимо не хватало свежести, не помогли и 12 сделанных за финал эйсов. Хотя титул с финалом в двух супертурнирах, уверенное второе место за Соболенко в чемпионской гонке и седьмая строчка в рейтинге WTA — более чем неплохой теннисный улов.

«Эти четыре недели были очень непростыми. Я счастлива результатам и супергорда собой и моей командой», — прокомментировала Рыбакина на церемонии награждения. Вообще первые три месяца сезона на харде получились для нее по-настоящему прорывными, теперь Елене необходимо подтвердить класс на не самом пока любимом покрытии — грунте.