Украинские СМИ публикуют скрытые сообщения российской теннисистки. Соперницы требуют ее дисквалификации
Российские теннисисты — те из немногих наших спортсменов, которые могут выступать на международной арене, хоть и без национальной символики. Все, кто играет в женских и мужских турах, обычно не дают острых комментариев по поводу конфликта на Украине или просто избегают неудобных вопросов. Но занимающая 154-е место в одиночном разряде рейтинга WTA Анастасия Гасанова, вероятно, решила поделиться своим острым мнением по теме с друзьями. Однако ее слова выплеснулись в публичное пространство.
Как об этом узнали?
Несколько украинских и подключившихся к ним западных СМИ опубликовали на своих сайтах скриншоты сообщений, которые написала в соцсетях российская теннисистка Анастасия Гасанова о конфликте на Украине. На скриншотах сторис видно зеленую звездочку в правом верхнем углу, которая означает, что эти сообщения предназначались для друзей, а не для всех подписчиков спортсменки.
Также в Сети можно найти видео, на котором человек, похожий на Гасанову, высказывается о конфликте. На видео тоже есть зеленая звездочка. Доказательства выглядят более-менее убедительно, но, учитывая текущую ситуацию, утверждать, что скриншоты и видео достоверны и не являются фейковыми, невозможно. «СЭ» обратился за подтверждением к самой Анастасии Гасановой, но на момент публикации не получил от нее ответ.
Что на этих скриншотах?
На скриншотах текстовые сообщения на белом фоне, которые, вероятнее всего (опять же, здесь и далее мы не можем утверждать наверняка), вызваны возмущением того, что люди на Украине радовались взрыву на Крымском мосту.
В сообщениях от имени теннисистки рассказывается «о том, что видела конкретно я сама либо мои ближайшие знакомые». Так говорится о вынужденном отъезде с Украины в 2014 году из-за уличных столкновений в Одессе (раньше Гасанова действительно тренировалась в этом городе), в ходе которых погибли 42 человека. Ответственными за те события автор называет украинские власти.
Также в сообщениях рассказывается о притеснениях русскоязычного населения в Киеве, с которыми автор сообщения лично столкнулся в 2021 году во время подготовки к сезону или слышал от своих тренеров. На заключительном скриншоте (а всего их больше 20) сообщается, что специальная военная операция России на Украине не началась бы, если бы прекратились обстрелы ДНР и ЛНР.
Как отреагировали на это украинки?
Украинские СМИ передают слова теннисистки Даяны Ястремской. В комментарии спортсменка рассказывает, что общалась с Анастасией Гасановой, и та подтвердила достоверность скриншотов. Также Ястремская считает, что Гасанову должны отстранить от выступлений в женском туре. В своих соцсетях Даяна опубликовала сторис с теми самыми скриншотами и подписью на английском языке: «WTA и ITF (Ястремская отметила аккаунты организации), что вы об этом думаете?»
Пока никакой реакции от профессиональных организаций не последовало. Но Даяна вместе со своей сестрой Иванной на этой неделе будут играть в паре на турнире во Франции. И в первом же туре им предстоит встретиться с российским дуэтом, который составляют Анастасия Гасанова и Анастасия Комардина. Матч должен пройти во вторник, 18 октября.
Украинские и российские теннисистки общаются?
Несмотря на негативные высказывания, которые украинские теннисистки делают в адрес россиянок и белорусок, их профессиональное общение продолжается. Да, некоторые девушки настроены радикально. Например, украинка Марта Костюк отказывается жать после матчей руку «неправильным» соперницам, а просто стукается с ними ракетками. При этом под нерукопожатие попадают в основном белорусские теннисистки — Виктория Азаренко и Александра Соснович.
Другие же в пожимании рук не видят ничего предосудительного. Свежий пример — турнир в Румынии, который выиграла Анна Блинкова. В четвертьфинале россиянка встречалась с Ангелиной Калининой с Украины, и послематчевое рукопожатие состоялось.
При этом конфликты возникают иногда и там, где их совсем не ждешь. Так в августе на детском теннисном турнире в Берлине украинская сторона несколько раз подходила к судье с требованием снять белорусский флаг, который был вывешен на корте. И в итоге своего украинцы добились.
Чем закончится история с Гасановой? Пока не видится достаточных оснований, чтобы подвергать россиянку санкциям, даже если подлинность скриншотов будет подтверждена. Потому что Анастасия не делала публичных заявлений, в отличие от шахматиста Сергея Карякина и пловца Евгения Рылова, которые были отстранены от выступлений за политику.
Теннисистка просто общалась со своими «друзьями» в соцсетях. А то, что те решили сделать ее политическую позицию публичной, — это не ее вина. Можно предугадать, что рук после матча во вторник сестры Ястремские пожимать россиянкам (уж по крайней мере Гасановой) не будут. Но ограничится ли конфликт только этим?