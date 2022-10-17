Украинские СМИ публикуют скрытые сообщения российской теннисистки. Соперницы требуют ее дисквалификации

Выйдут ли теперь украинки на матч против Анастасии Гасановой?

Российские теннисисты — те из немногих наших спортсменов, которые могут выступать на международной арене, хоть и без национальной символики. Все, кто играет в женских и мужских турах, обычно не дают острых комментариев по поводу конфликта на Украине или просто избегают неудобных вопросов. Но занимающая 154-е место в одиночном разряде рейтинга WTA Анастасия Гасанова, вероятно, решила поделиться своим острым мнением по теме с друзьями. Однако ее слова выплеснулись в публичное пространство.

Как об этом узнали?

Несколько украинских и подключившихся к ним западных СМИ опубликовали на своих сайтах скриншоты сообщений, которые написала в соцсетях российская теннисистка Анастасия Гасанова о конфликте на Украине. На скриншотах сторис видно зеленую звездочку в правом верхнем углу, которая означает, что эти сообщения предназначались для друзей, а не для всех подписчиков спортсменки.

Также в Сети можно найти видео, на котором человек, похожий на Гасанову, высказывается о конфликте. На видео тоже есть зеленая звездочка. Доказательства выглядят более-менее убедительно, но, учитывая текущую ситуацию, утверждать, что скриншоты и видео достоверны и не являются фейковыми, невозможно. «СЭ» обратился за подтверждением к самой Анастасии Гасановой, но на момент публикации не получил от нее ответ.

Анастасия Гасанова. Фото Global Look Press

Что на этих скриншотах?

На скриншотах текстовые сообщения на белом фоне, которые, вероятнее всего (опять же, здесь и далее мы не можем утверждать наверняка), вызваны возмущением того, что люди на Украине радовались взрыву на Крымском мосту.

В сообщениях от имени теннисистки рассказывается «о том, что видела конкретно я сама либо мои ближайшие знакомые». Так говорится о вынужденном отъезде с Украины в 2014 году из-за уличных столкновений в Одессе (раньше Гасанова действительно тренировалась в этом городе), в ходе которых погибли 42 человека. Ответственными за те события автор называет украинские власти.

Также в сообщениях рассказывается о притеснениях русскоязычного населения в Киеве, с которыми автор сообщения лично столкнулся в 2021 году во время подготовки к сезону или слышал от своих тренеров. На заключительном скриншоте (а всего их больше 20) сообщается, что специальная военная операция России на Украине не началась бы, если бы прекратились обстрелы ДНР и ЛНР.

Как отреагировали на это украинки?

Украинские СМИ передают слова теннисистки Даяны Ястремской. В комментарии спортсменка рассказывает, что общалась с Анастасией Гасановой, и та подтвердила достоверность скриншотов. Также Ястремская считает, что Гасанову должны отстранить от выступлений в женском туре. В своих соцсетях Даяна опубликовала сторис с теми самыми скриншотами и подписью на английском языке: «WTA и ITF (Ястремская отметила аккаунты организации), что вы об этом думаете?»

Пока никакой реакции от профессиональных организаций не последовало. Но Даяна вместе со своей сестрой Иванной на этой неделе будут играть в паре на турнире во Франции. И в первом же туре им предстоит встретиться с российским дуэтом, который составляют Анастасия Гасанова и Анастасия Комардина. Матч должен пройти во вторник, 18 октября.

Анастасия Гасанова. Фото AFP

Украинские и российские теннисистки общаются?

Несмотря на негативные высказывания, которые украинские теннисистки делают в адрес россиянок и белорусок, их профессиональное общение продолжается. Да, некоторые девушки настроены радикально. Например, украинка Марта Костюк отказывается жать после матчей руку «неправильным» соперницам, а просто стукается с ними ракетками. При этом под нерукопожатие попадают в основном белорусские теннисистки — Виктория Азаренко и Александра Соснович.

Другие же в пожимании рук не видят ничего предосудительного. Свежий пример — турнир в Румынии, который выиграла Анна Блинкова. В четвертьфинале россиянка встречалась с Ангелиной Калининой с Украины, и послематчевое рукопожатие состоялось.

При этом конфликты возникают иногда и там, где их совсем не ждешь. Так в августе на детском теннисном турнире в Берлине украинская сторона несколько раз подходила к судье с требованием снять белорусский флаг, который был вывешен на корте. И в итоге своего украинцы добились.

Чем закончится история с Гасановой? Пока не видится достаточных оснований, чтобы подвергать россиянку санкциям, даже если подлинность скриншотов будет подтверждена. Потому что Анастасия не делала публичных заявлений, в отличие от шахматиста Сергея Карякина и пловца Евгения Рылова, которые были отстранены от выступлений за политику.

Теннисистка просто общалась со своими «друзьями» в соцсетях. А то, что те решили сделать ее политическую позицию публичной, — это не ее вина. Можно предугадать, что рук после матча во вторник сестры Ястремские пожимать россиянкам (уж по крайней мере Гасановой) не будут. Но ограничится ли конфликт только этим?