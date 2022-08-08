Звезду белорусского тенниса не пустили на турнир в Канаду. Новый скандал в WTA

Виктория Азаренко отыграла десять турниров в Торонто, но теперь у нее внезапно возникли проблемы с визой.

20-я ракетка мира Виктория Азаренко снялась с крупного женского турнира в Торонто из-за того, что не сумела оформить канадскую визу. Представительница Белоруссии уже пропустила сезон на травяных кортах из-за недопуска российских и белорусских игроков на турниры в Великобритании по политическим причинам, и вот теперь — новая напасть. Канадские власти не смутил тот факт, что Виктория давно живет в США и выступала на турнире в Торонто с 2008 года, успев провести здесь десять турниров. Бюрократия, как это постоянно случается в спорте в последнее время, опять оказалась сильнее спортивных принципов.

Виктория Азаренко. Фото Global Look Press

Крушение принципов честного спорта

— К сожалению, я вынуждена отказаться от участия в турнире в Торонто из-за того, что мне не одобрили визу. Это очень огорчает, — написала Азаренко в соцсетях. — Очень грустно пропускать один из моих любимых турниров. Мне нравится играть в Канаде — в месте, где отличные болельщики и где за эти годы у меня появилось много друзей.

Напомню, что три года назад проблемы с заявкой на турниры в Торонто и США также были у Светланы Кузнецовой. Мужские соревнования категории «мастерс», которые проходят параллельно женскому турниру в канадском Монреале, сейчас пропускает бывшая первая ракетка мира Новак Джокович. Ему не дали визу из-за отсутствия прививки от ковида. Ранее аналогичные трудности возникали у сербского теннисиста в Австралии и США. Десятки спортсменов из-за проблем с американскими визами пропустили чемпионат мира в американском Юджине. Сейчас аналогичную головную боль испытывают участники Игр Британского Содружества в английском Бирмингеме.

В недавнем прошлом визовая поддержка была непременным условием проведения соревнований в том или ином городе. Инциденты с невыдачей виз по любым, в том числе политическим причинам могли привести к тому, что страна могла надолго лишиться права на проведение международных стартов. Но времена, увы, изменились, и требования к организаторам существенно снизились. В итоге, к примеру, Госдеп США начал безнаказанно отказывать тренерам и спортсменам в визах на основании тайных «черных списков».

Потом появились трудности с оформлением документов из-за закрытия дипломатических учреждений, в том числе американских визовых центров в России. Еще сильнее усугубили ситуацию карантинные требования во время пандемии. И вот сейчас последние принципы честного спорта уничтожаются из-за политических санкций. Наверняка в случае с Азаренко имела место и нерасторопность менеджмента спортсменки — ведь другие игроки из России и Белоруссии в Торонто и Монреаль все-таки попали. Но в целом ситуация сильно не радует.

Виктория Азаренко. Фото Global Look Press

В ответ звучит только: «Нам все равно»

Для Виктории Азаренко нынешний год вообще складывается просто ужасно. Бывшая первая ракетка мира давно имела репутацию очень эмоционального и даже скандального человека. Чего стоит ее сага с судами с бывшим бойфрендом из-за ребенка, которые длились с 2017 по 2019 год и из-за которых белоруска брала перерыв в своих выступлениях. Азаренко неоднократно штрафовали за мат и другие выходки на корте, но нынешний сезон затмевает все предыдущие. При этом надо учитывать, что Виктория входит в совет игроков WTA и, по идее, ее поведение должно служить примером всем другим теннисисткам.

В начале года Азаренко угодила в скандал на турнире в Дохе, во время матча посоветовав Юлии Путинцевой из Казахстана обратиться к психиатру. Потом у Виктории прямо на корте случилась истерика на турнире в Индиан-Уэллсе. Во время подачи белоруска неожиданно облокотилась на ракетку и разрыдалась. Спортсменку успокаивала даже спустившаяся с вышки судья. Азаренко пришла в себя только через несколько минут и сообщила, что все дело в травме правой руки, которая не позволяет ей нормально подавать. При этом спортсменка во время турнира удалила все свои аккаунты в соцсетях.

Затем на турнире в Майами Виктория отметилась скандальным поведением во время матча с чешкой Линдой Фрухвиртовой. При счете 6:2, 3:0 в пользу соперницы 32-летний ветеран просто собрала вещи и покинула корт. До этого белоруска несколько раз вопрошала в адрес своего штаба: «Зачем я здесь?» В итоге она просто решила сбежать с корта, устроив скандал и объяснив свое странное поведение «проблемами в личной жизни». А потом было отстранение от Уимблдона, которое Азаренко, судя по всему, тоже переживала очень тяжело.

— Мне кажется, люди упустили хорошую возможность показать, как спорт может объединять, — критиковала белоруска британских организаторов «мейджора». — Тяжелее всего было из-за абсолютного невежества и небрежности других людей. С этим было трудно смириться. Ты предлагаешь варианты, возможности и свое сердце, а в ответ звучит только: «Нам все равно».

Но ни личные проблемы, ни экстравагантность Азаренко, конечно, не могут оправдать ситуацию с неполучением визы на турнир в Торонто. Виктория сейчас не в лучшей форме и только что в четвертьфинале турнира в Вашингтоне уступила малоизвестной китаянке Сю Ван. Но из-за национальности лишать Викторию возможности выступить на «тысячнике», где заявлены и первая ракетка мира Ига Свентек, и даже суперветеран Серена Уильямс, — это просто за гранью добра из зла.