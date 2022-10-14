Турсунов тренирует олимпийскую чемпионку. И лайкает посты с критикой бывшей подопечной

Российский специалист теперь будет перезапускать карьеру лучшей теннисистки Швейцарии.

Сотрудничество Турсунова и Радукану казалось таким перспективным и многообещающим. Но совместная работа тренера и бывшего игрока сборной России с самой яркой молодой звездой женского тенниса завершилось, толком не начавшись. А теперь Дмитрий ставит лайки под постами с критикой Эммы и уже вовсю работает с новой ученицей.

Расставание

Информация о разрыве сотрудничества Турсунова и Радукану начала появляться еще в сентябре, когда Эмма проиграла в первом же круге на US Open. Но окончательно тандем закончил совместную работу уже в октябре. Причем до конца так и не было ясно, кто здесь стал инициатором расставания.

Экспрессивная теннисистка, которая сменила четырех тренеров за полтора года? Или же сам Турсунов, который нашел для себя более привлекательную работу? Успешным тандем россиянина и британки назвать не получится: в период совместной работы с Дмитрием Радукану провела лишь 15 матчей, в которых одержала восемь побед.

По версии издания The Times сотрудничество прекращено по инициативе самого Турсунова, так как он собирался работать с другой теннисисткой. Эту же версию подтвердил Аналитик SkySports Барри Коуэн: он отметил, что не удивлен таким ходом событий.

«Это было ожидаемо, учитывая уровень тенниса Радукану и тренерскую деятельность Турсунова. Он недавно закончил работать с Ариной Соболенко и Анетт Контавейт. Мы возвращаемся к той же позиции, в которой уже неоднократно была Радукану во время своей карьеры. Ей так нравится себя вести, это ее устраивает. Даже когда она была юниоркой, всегда считала, что сотрудничество с тренером должно быть краткосрочным», — приводит YardBarker слова Коуэна.

Как показала практика, версия оказалось правдивой: пресс-служба турнира в Гвадалахаре опубликовала в социальных сетях снимок, на котором Дмитрий работает с новой подопечной — швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич.

Белинда Бенчич. Фото Global Look Press

Лайки

Также информацию СМИ о не самом лучшем расставании тренера и теннисистки подтверждает активность Турсунова в социальных сетях. Классическая ситуация — российский специалист поставил лайк на комментарий, содержащий критику в адрес Радукану.

Один из пользователей написал: «Турсунов фактически бежал от тебя, Эмма. Разве это не знак? Разве это не показывает, что у тебя что-то не то?» И Дмитрий лайкнул это! Как и другой пост с посылом, что российский специалист решил сам уйти из тренерского штаба Радукану и вернуться в Калифорнию, где живет с 12 лет.

Разумеется, в настоящее время никаких лайков российского специалиста под этими комментариями нет. Но интернет помнит все, а дыма без огня, как известно, не бывает. Эмма действительно известна своим непростым характером. И смена четырех тренеров за каких-то 15 месяцев тому подтверждение.

После победы на US Open-2021 19-летняя теннисистка стала одной из самых высокооплачиваемых спортсменов мира. Радукану опережает по заработкам даже еще совсем недавно возглавлявшего рейтинг ATP Даниила Медведева. Она ведет активную светскую жизнь и регулярно появляется на гламурных мероприятиях. Только вот весомых титулов после победы на турнире «Большого шлема» у нее не прибавилось.

Вероятно, именно это и стало причиной, по которой Турсунов предпочел заняться другой спортсменкой. Бывшие ученицы Дмитрия — Арина Соболенко и Анетт Контавейт — под его руководством вошли в топ-10. А у Эммы Радукану, кажется, другие взгляды на дальнейшую карьеру.

Эмма Радукану. Фото Global Look Press

Бенчич

Что касается швейцарской теннисистки, то Белинда уже имеет неплохой список достижений. Она победительница двух юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, чемпионка Олимпийских игр 2020 года в одиночном и серебряный призер в парном разрядах. В ее активе, безусловно, не хватает взрослого «Шлема». А наивысший рейтинг Бенчич — четвертая строчка.

Сейчас Белинда занимает 15-е место и является прямой конкуренткой в рейтинге Дарьи Касаткиной и Вероники Кудерметовой. Но безусловно, хотела бы быть намного выше. Такой опыт у ее нового тренера есть. Вопрос лишь в том, сработается ли новый тандем? Бенчич тоже бывает довольно эмоциональной. Чешская теннисистка Каролина Плишкова накануне встречи со швейцаркой на US Open в сентябре заявила, что ее соперница истерична.

«Мы не особо любим друг друга. Я более спокойна, а она мне кажется истеричной на корте. Но у Бенчич есть и сильные стороны, так что результат встречи будет не только в моих руках», — приводит Sportovny-noviny слова Плишковой.

Сможет ли Турсунов совладать с еще одной экспрессивной ученицей — покажет время. А пока новый тандем только проводит первые совместные тренировки.