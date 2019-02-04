Звонарева поднялась на 76 место рейтинга WTA

Опубликован обновленный рейтинг WTA, который возглавляет японская теннисистка Наоми Осака.

Россиянка Вера Звонарева поднялась с 97-го на 76-е место. На прошлой неделе она дошла до полуфинала турнира в Санкт-Петербурге, где уступила хорватке Донне Векич. Мария Шарапова поднялась с 29-й на 27-ю строчку, а Дарья Касаткина, которая по-прежнему является лучшей из россиянок, упала с 12-й на 14-ю.

Также в первой сотне рейтинга еще 8 россиянок: Анастасия Павлюченкова (32), Екатерина Макарова (66), Евгения Родина (74), Екатерина Александрова (65), Анастасия Потапова (87), Маргарита Гаспарян (77), Анна Блинкова (95) и Вероника Кудерметова, которая вошла в топ-100 (98-е место).

Рейтинг WTA от 4 февраля:

1 (1). Наоми Осака (Япония) - 7030 очков



2 (2). Петра Квитова (Чехия) - 5920



3 (3). Симона Халеп (Румыния) - 5582



4 (4). Слоан Стивенс (США) - 5307



5 (5). Каролина Плишкова (Чехия) - 5100



6 (6). Ангелик Кербер (Германия) - 49657



7 (7). Элина Свитолина (Украина) - 4940



8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) - 4845



9 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3565



10 (9). Каролин Возняцки (Дания) - 3467...



14 (12). Дарья Касаткина (Россия) - 3230...



27 (29). Мария Шарапова (Россия) - 1717...



32 (32). Анастасия Павлюченкова (Россия) - 1565...



65 (78). Екатерина Александрова (Россия) - 874...



66 (61). Екатерина Макарова (Россия) - 864...



74 (72). Евгения Родина (Россия) - 800...



76 (97). Вера Звонарева (Россия) - 765



77 (81). Маргарита Гаспарян (Россия) - 757...



87 (79). Анастасия Потапова (Россия) - 689...



95 (94). Анна Блинкова (Россия) - 639...



98 (108). Вероника Кудерметова (Россия) - 621.