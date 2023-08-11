Касаткина вышла в четвертьфинал турнира в Монреале

Российская теннисистка Дарья Касаткина победила в третьем круге турнира в Монреале. В двух сетах она обыграла чешку Марию Боузкову — 6:3, 6:4.

Матч продолжался 1 час 31 минуту. 26-летняя россиянка сделала 2 подачи навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету 25-летней чешки 1 эйс, 2 двойные ошибки и 3 из 6 реализованных брейк-пойнтов.

В четвертьфинале Касаткина сыграет с победительницей матча Слоан Стивенс — Елена Рыбакина.

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Дарья Касаткина (Россия) — Мария Боузкова (Чехия) — 6:3, 6:4