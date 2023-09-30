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Сегодня, 18:08

Звонарева и Зигемунд выиграли парный турнир в Нинбо

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вера Звонарева и Лаура Зигемунд.
Фото Global Look Press

Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд стали чемпионками парного турнира в Нинбо.

В финале они обыграли китайскую пару Го Ханьюй и Цзян Синьюй со счетом 4:6, 6:3, 10:5. Продолжительность игры составила 1 час 46 минут.

39-летняя Звонарева и 35-летняя Зигемунд в сезоне-2023 уже выигрывали парный турнир в Вашингтоне, а также доходили до финала US Open.

Нинбо (Китай)

Турнир WTA Ningbo Open

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия, 1) — Го Ханьюй/Цзян Синьюй (Китай) — 4:6, 6:3, 10:5

Теннис
Вера Звонарева
Лаура Зигемунд
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