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Жабер и Потапова обыграли Калашникову и Кудрявцеву в первом раунде турнира в Чарльстоне

22:52
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Российская теннисистка Анастасия Потапова и представительница Туниса Онс Жабер вышли во второй раунд турнира WTA в Чарльстоне (США) в парном разряде. В первом раунде они обыграли дуэт Оксана Калашникова/Алла Кудрявцева (Грузия/Россия) — 6:1, 6:4.

Чарльстон (США)

Турнир WTA Volvo Car Open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Онс Жабер/Анастасия Потапова (Тунис/Россия) — Оксана Калашникова/Алла Кудрявцева (Грузия/Россия) — 6:1, 6:4

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