Жабер и Потапова обыграли Калашникову и Кудрявцеву в первом раунде турнира в Чарльстоне
22:52
Российская теннисистка Анастасия Потапова и представительница Туниса Онс Жабер вышли во второй раунд турнира WTA в Чарльстоне (США) в парном разряде. В первом раунде они обыграли дуэт Оксана Калашникова/Алла Кудрявцева (Грузия/Россия) — 6:1, 6:4.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Volvo Car Open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Онс Жабер/Анастасия Потапова (Тунис/Россия) — Оксана Калашникова/Алла Кудрявцева (Грузия/Россия) — 6:1, 6:4
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