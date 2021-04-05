Вихлянцева уступила в первом круге турнира в Чарльстоне
20:14
Россиянка Наталья Вихлянцева проиграла в первом круге теннисного турнира в Чарльтоне. Она в двух сетах уступила представительнице Казахстана Зарине Дияс.
Чарльстон (США)
Турнир WTA Volvo Car Open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Зарина Дияс (Казахстан) — Наталья Вихлянцева (Россия, Q) — 6:3, 6:1
Ализе Корне (Франция) — Бернарда Пера (США) — 4:6, 6:4, 6:4
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