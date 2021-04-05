Кудерметова обыграла Кравчук в первом раунде турнира в Чарльстоне
23:03
Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила американку Дезайри Кравчук (6:1, 6:2) в матче первого раунда турнира WTА в Чарльстоне (США).
Матч продолжался 56 минут. В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей пары Рената Саррасуа (Мексика) — Эмма Наварро (США).
Чарльстон (США)
Турнир WTA Volvo Car Open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия, 15) — Дезайри Кравчук (США, Q) — 6:1, 6:2
Мария Боузкова (Чехия) — Тимеа Бабош (Венгрия) — 6:2, 7:5
Куруми Нара (Япония, Q) — Франческа Ди Лоренцо (США) — 6:2, 6:2
Магдалена Фрех (Польша, Q) — Грэйс Мин (США, Q) — 6:2, 6:4
Аманда Анисимова (США, 13) — Магда Линетт (Польша) — 5:7, 6:2, 6:3
0
Зачет
vs
1
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