Теннис
WTA
Новости
Статьи Фото Видео Все материалы Турниры
Рейтинг
Новости   //    Теннис   //    WTA

Кудерметова обыграла Кравчук в первом раунде турнира в Чарльстоне

23:03
Теги:

Российская теннисистка Вероника Кудерметова победила американку Дезайри Кравчук (6:1, 6:2) в матче первого раунда турнира WTА в Чарльстоне (США).

Матч продолжался 56 минут. В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей пары Рената Саррасуа (Мексика) — Эмма Наварро (США).

Чарльстон (США)

Турнир WTA Volvo Car Open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия, 15) — Дезайри Кравчук (США, Q) — 6:1, 6:2

Мария Боузкова (Чехия) — Тимеа Бабош (Венгрия) — 6:2, 7:5

Куруми Нара (Япония, Q) — Франческа Ди Лоренцо (США) — 6:2, 6:2

Магдалена Фрех (Польша, Q) — Грэйс Мин (США, Q) — 6:2, 6:4

Аманда Анисимова (США, 13) — Магда Линетт (Польша) — 5:7, 6:2, 6:3

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...