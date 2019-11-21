Ястремская объявила о сотрудничестве с бывшим тренером Осаки и Серены Уильямс

Украинка Даяна Ястремская объявила о начале совместной работы с немецким специалистом Сашей Бажиным. Он известен по работе с Сереной Уильямс и Наоми Осакой. До работы с Ястремской он тренировал француженку Кристину Младенович.

— Я очень рада поделиться с вами новостью о том, что в сезон 2020 года я вхожу с новым тренером Сашей Бажиным! — написала Ястремская в Facebook. — Мне очень-очень приятно, и я очень рада что мы начинаем наше сотрудничество, это будет очень интересная и впечатляющая работа. Я уверена, что он поможет мне добиться реализации моих амбиций. Очень жду начала нашей предсезонной подготовки и уверена, что у нас всё получится!