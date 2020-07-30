Ястремская назвала самых красивых теннисистов. Россиян в списке нет

Украинка Даяна Ястремская назвала самых красивых теннисистов.

— Тяжелый вопрос. Димитров, Саша Зверев, Денис Шаповалов и Давайте три оставим, — сказала Ястремская в интервью YouTube-каналу «От души в душу». — Шаповалов неожиданно? Ну да, он просто мой хороший друг. Я этих парней выставила не по внешности, а просто оценила их как людей — они очень классные.

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