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«Всем хорошо попотеть». Российская теннисистка показала, как худеть в домашних условиях

13:26
Анастасия Павлюченкова. Фото Instagram
Анастасия Павлюченкова. Фото Instagram
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Анастасия Павлюченкова выложила новое видео в своем Instagram. Она продемонстрировала тренировку в домашних условиях. Сезон прерван до 7 июня из-за пандемии коронавируса.

— Вам, возможно, уже страшно надоело сидеть дома, но мы все понимаем, что это для общего блага, — написала Павлюченкова. — Давайте хотя бы попытаемся хорошо провести это время и подвигаться. Эта тренировка требует только базовой экипировки, которую легко заменить, если у вас ничего нет, и подходит для любого уровня подготовки. Всем хорошо попотеть.

You probably are a bit annoyed by having to stay at home, but we all know it's for the common good. Let's at least try to enjoy this time and move a bit?This workout requires only basic equipment, which can be substituted if you don't have any, and fits for any level of preparation. Have fun sweating?? ? Вам, возможно, уже страшно надоело сидеть дома, но мы все понимаем, что это для общего блага. Давайте хотя бы попытаемся хорошо провести это время и подвигаться?Эта тренировка требует только базовой экипировки, которую легко заменить, если у вас ничего нет, и подходит для любого уровня подготовки. Всем хорошо попотеть?? #живуспортомдома #homeworkout

Публикация от Anastasia Pavlyuchenkova (@nastia_pav)

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