«Всем хорошо попотеть». Российская теннисистка показала, как худеть в домашних условиях

Анастасия Павлюченкова выложила новое видео в своем Instagram. Она продемонстрировала тренировку в домашних условиях. Сезон прерван до 7 июня из-за пандемии коронавируса.

— Вам, возможно, уже страшно надоело сидеть дома, но мы все понимаем, что это для общего блага, — написала Павлюченкова. — Давайте хотя бы попытаемся хорошо провести это время и подвигаться. Эта тренировка требует только базовой экипировки, которую легко заменить, если у вас ничего нет, и подходит для любого уровня подготовки. Всем хорошо попотеть.