Российская теннисистка Наталья Вихлянцева опустилась на 146-е место в рейтинге WTA. В первой сотне изменений не произошло.

Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, находится на 33-м месте.

Рейтинг WTA

Положение на 1 февраля

1 (1*). Эшли Барти (Австралия) — 8717

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255

3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780

4 (4). Софья Кенин (США) — 5760

5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260

6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205

7 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 4580

8 (8). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555

9 (9). Петра Квитова (Чехия) — 4516

10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505. ...

33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1775...

36 (36). Вероника Кудерметова (Россия) — 1680.

37 (37). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...

39 (39). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630...

61 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1114...

71 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 1010...

95 (95). Варвара Грачёва (Россия) — 798...

101 (101). Анастасия Потапова (Россия) — 759...

114 (114). Анна Калинская (Россия) — 650...

124 (124). Виталия Дьяченко (Россия) — 619...

125 (125). Маргарита Гаспарян (Россия) — 601...

127 (127). Людмила Самсонова (Россия) — 593...

146 (145). Наталья Вихлянцева (Россия) — 519

* - положение в предыдущем рейтинге