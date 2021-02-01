Вихлянцева опустилась на 146-е место в рейтинге WTA
Российская теннисистка Наталья Вихлянцева опустилась на 146-е место в рейтинге WTA. В первой сотне изменений не произошло.
Лучшая из россиянок, Екатерина Александрова, находится на 33-м месте.
Рейтинг WTA
Положение на 1 февраля
1 (1*). Эшли Барти (Австралия) — 8717
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780
4 (4). Софья Кенин (США) — 5760
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205
7 (7). Арина Соболенко (Беларусь) — 4580
8 (8). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555
9 (9). Петра Квитова (Чехия) — 4516
10 (10). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505. ...
33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1775...
36 (36). Вероника Кудерметова (Россия) — 1680.
37 (37). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631...
39 (39). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630...
61 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1114...
71 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 1010...
95 (95). Варвара Грачёва (Россия) — 798...
101 (101). Анастасия Потапова (Россия) — 759...
114 (114). Анна Калинская (Россия) — 650...
124 (124). Виталия Дьяченко (Россия) — 619...
125 (125). Маргарита Гаспарян (Россия) — 601...
127 (127). Людмила Самсонова (Россия) — 593...
146 (145). Наталья Вихлянцева (Россия) — 519
* - положение в предыдущем рейтинге
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