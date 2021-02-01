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Звонарева вышла во второй круг турнира в Мельбурне

06:48
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Российская теннисистка Вера Звонарева в первом круге в Мельбурне обыграла чешку Кристину Плишкову 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.

Встреча длилась на протяжении 2-х часов. Следующей соперницей россиянки станет китаянка Чжан Шуай (10).

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Yarra Valley Classic

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Вера Звонарева (Россия) — Кристина Плишкова (Чехия) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:3

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