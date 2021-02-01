Звонарева вышла во второй круг турнира в Мельбурне
06:48
Российская теннисистка Вера Звонарева в первом круге в Мельбурне обыграла чешку Кристину Плишкову 6:4, 6:7 (4:7), 6:3.
Встреча длилась на протяжении 2-х часов. Следующей соперницей россиянки станет китаянка Чжан Шуай (10).
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Yarra Valley Classic
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Вера Звонарева (Россия) — Кристина Плишкова (Чехия) — 6:4, 6:7 (4:7), 6:3
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