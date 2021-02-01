Свитолина уверенно проходит в третий круг в Мельбурне
08:32
Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла немку Андрею Петкович (6-1, 6-4) на турнире WTA-500 Gippsland Trophy.
Матч продолжался 1 час 12 минут. Светолина сделала 6 эйсов и 3 двойные ошибки. Следующая соперница украинки определится в игре латвийки Елены Остапенко и Данки Ковинич.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Gippsland Trophy
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Элина Свитолина (Украина, 3) — Андреа Петкович (Германия) — 6:1, 6:4
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