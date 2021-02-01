Свитолина уверенно проходит в третий круг в Мельбурне

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла немку Андрею Петкович (6-1, 6-4) на турнире WTA-500 Gippsland Trophy.

Матч продолжался 1 час 12 минут. Светолина сделала 6 эйсов и 3 двойные ошибки. Следующая соперница украинки определится в игре латвийки Елены Остапенко и Данки Ковинич.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Gippsland Trophy

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, 3) — Андреа Петкович (Германия) — 6:1, 6:4