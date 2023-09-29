Веснина — о матче Павлюченковой и Кудерметовой: «Жалко, что кому-то из них придется проиграть»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась с «СЭ» ожиданиями от полуфинала турнира в Токио между Вероникой Кудерметовой и Анастасией Павлюченковой.

«Шансы 50 на 50. Анастасия сейчас восстанавливается после тяжелой травмы и операции на колено, она начала играть относительно недавно после возвращения. У Вероники же данный сезон является не очень удачным — у нее небольшое количество побед. Поэтому на данный момент они находятся в одинаковых условиях. Честно скажу, я буду рада, если победит и Вероника, и Анастасия, и мне действительно жалко, что кому-то из них придется проиграть», — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

В четвертьфинале турнира категории WTA 500 в Токио Павлюченкова обыграла соотечественницу Екатерину Александрову — 6:2, 7:5. Кудерметова победила вторую ракетку мира польку Игу Свентек со счетом 6:2, 2:6, 6:4.