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Сегодня, 13:24

Веснина — о победе Кудерметовой над Свентек в Токио: «На этом она не остановится»

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Вероника Кудерметова.
Фото AFP

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» прокомментировала победу Вероники Кудерметовой над Игой Свентек в 1/4 финала турнира в Токио (6:2, 2:6, 6:4).

«Знаете, это потрясающая победа. Сейчас, конечно, Ига является второй ракеткой мира, но долгое время она была лидером женского тенниса и у Вероники никак не получалось обыграть ее. Даже сет она не могла у нее выиграть. И тут такая победа в таком крупном турнире. Поэтому это важная победа в психологическом плане для Вероники, потому что этот сезон пока что у нее не очень удачно складывается, но такие победы над такими сильными игроками всегда придают уверенность. Думаю, что Вероника на этом не остановится и захочет выиграть турнир», — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Денису Сафронову.

Вероника Кудерметова. Кудерметова обыграла лучшую теннисистку современности. Била себя по голове, но поймала кураж

В полуфинале турнира Кудерметова встретится с Анастасией Павлюченковой.

Вероника Кудерметова
Елена Веснина
Ига Свентек
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