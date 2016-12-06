11:16 6 декабря | ТЕННИС — WTA

Веснина вошла в список 50 самых популярных теннисисток года

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Россиянка Елена Веснина вошла в список 50 самых популярных теннисисток года по версии WTA, сообщает пресс-служба организации. На данный момент были опубликованы места с 50-го по 41-е в рейтинге, который был составлен на основании запросов и посещений пользователями официального сайта WTA персональных страниц теннисисток. Веснина, которая в прошлом сезоне дошла до полуфинала Уимблдонского турнира в одиночном разряде, а также выиграла Итоговый турнир WTA в паре с другой россиянкой Екатериной Макаровой, заняла 41-ю строчку.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Айртон

Вот она цена олимпийского золота в паре!)) 41 место в рейтинге популярности!))

12:23 6 декабря

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