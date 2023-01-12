Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 12:14

Веснина — о Касаткиной на турнире в Аделаиде: «Почему бы ей не замахнуться на титул»

Веснина поделилась мнением об игре Касаткиной на турнире в Аделаиде
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в разговоре с «СЭ» прокомментировала победу российской теннисистки Дарьи Касаткиной в четвертьфинале турнира WTA 500 в Аделаиде. На этой стадии она обыграла чешку Петру Квитову (6:3, 7:6 (7:3)).

«Очень хороший результат. Нужные победы в начале сезона. Когда необходима игровая практика и победы перед Australian Open. Я думаю, что все шансы у Дарьи есть, чтобы обыграть Бадосу. Я думаю, что она ее уже раньше побеждала. Поэтому я думаю, что Даша сейчас очень настроена, мотивирована начать сезон всегда хочется с хорошей ноты, поэтому почему бы ей не замахнуться на титул», — сказала Веснина корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Матч завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:3). В полуфинале Дарья Касаткина сыграет с испанской теннисисткой Паулой Бадоса.

Дарья Касаткина
Елена Веснина
0
Читайте также
Как выглядели Шарапова и Курникова в юности: редкие фотографии
Макрон хочет сделать Платини новым боссом французского футбола. Чем занимался Мишель после коррупционного скандала?
Росприроднадзор выдал разрешение на отлов трех конфликтных тигров в Приморье
МИД России объявил о расширении санкционного списка против Великобритании
В ДНР заявили о серьезном продвижении российских войск под Артемовском
Глава Минобороны Шойгу назначил Герасимова командующим Объединенной группировкой войск
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бадоса сыграет в полуфинале турнира в Аделаиде с Касаткиной

Блинкова вышла в полуфинал турнира в Хобарте
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости