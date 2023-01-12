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Сегодня, 12:33

Блинкова вышла в полуфинал турнира в Хобарте

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская теннисистка Анна Блинкова обыграла Юлию Путинцеву из Казахстана в четвертьфинале турнира WTA 250 в Хобарте (Австралия).

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 40 минут.

72-я ракетка мира Блинкова 4 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету 51-й ракетки мира Путинцевой — 2 эйса, 1 двойная и 2 реализованных брейк-пойнта из 11.

В полуфинале турнира 24-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Лорен Дэвис (США) — Ван Синьюй (Китай).

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Анна Блинкова (Россия, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан, 8) — 6:3, 6:4

Теннис
Анна Блинкова
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