Веснина объяснила поражение Кудерметовой от Калининой: «Вероника суетилась, пыталась форсировать события»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» отреагировала на поражение Вероники Кудерметовой от Ангелины Калининой в полуфинале турнира в Риме — 5:7, 7:5, 2:6.

«Было видно, что Вероника очень нервничала, хотела победить за счет своих активных действий. Хорошо играла Калинина, здорово держала темп, терпела, выжидала и сыграла очень ровный матч. Хотя было видно, как обе девушки устали в конце третьего сета. Казалось, что Вероника все-таки перевернула ход встречи, что настало ее время, ее шанс, но Калинина сыграла опять очень ровно и собранно, выиграла все решающие мячи, которые нужно было. А Вероника суетилась, пыталась форсировать события. Ей это помешало, было большое количество невынужденных ошибок», — сказала Веснина «СЭ».

В финале украинка Калинина сыграет с победительницей пары Елена Рыбакина (Казахстан) — Елена Остапенко (Латвия).