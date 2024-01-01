Веснина ищет партнера для выступлений в парах: «Есть несколько вариантов. Карацев уже написал»

Олимпийская чемпионка и трехкратная победительница турниров серии «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина ответила на вопрос, выразил ли уже кто-то желание играть с ней в паре.

«Карацев мне уже написал: «Вместе?» Ответила, что конечно. Я не против повторить с Асланом путь на Олимпиаде. Сейчас открыта для предложений, нахожусь в процессе обсуждения. Есть несколько вариантов», — приводит Sport24 слова Весниной.

28 декабря 2023 года 37-летняя Веснина анонсировала возобновление карьеры.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016-м Веснина одержала победу в парном турнире вместе с Екатериной Макаровой. На Олимпиаде-2020 в Токио Веснина и Аслан Карацев выиграли серебряные медали в смешанном парном разряде.