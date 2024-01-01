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Сегодня, 16:16

Потапова сыграет с Сэвилл во втором круге турнира в Брисбене

Ана Горшкова
Корреспондент
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Австралийская теннисистка Дарья Сэвилл обыграла украинку Даяну Ястремскую в первом круге турнира WTA 500 в Брисбене (Австралия).

Матч завершился со счетом 6:0, 6:4. Девушки провели на корте 1 час 31 минуту.

209-я ракетка мира Сэвилл 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11. На счету 98-й ракетки мира Ястремской ни одного эйса, 2 двойные и ни одного реализованного брейк-пойнта из 3.

Во втором круге турнира Сэвилл сыграет с российской теннисисткой Анастасией Потаповой.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 736 763 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Сэвилл (Австралия, WC) — Даяна Ястремская (Украина, Q) — 6:0, 6:4

Теннис
Анастасия Потапова
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