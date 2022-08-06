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Сегодня, 07:39

Самсонова обыграла Радукану и вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Людмила Самсонова.
Фото AFP

Российская теннисистка Людмила Самсонова в четвертьфинале турнира в Вашингтоне обыграла британку Эмму Радукану со счетом 7:6 (8:6), 6:1.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут. Россиянка сделала 9 эйсов и 7 двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 7.

В полуфинале Самсонова встретится с китаянкой Ван Сиюй, которая ранее обыграла белоруску Викторию Азаренко.

Вашингтон (США)

Турнир WTA Citi Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Людмила Самсонова (Россия) — Эмма Радукану (Великобритания, 2) — 7:6 (8:6), 6:1

Эмма Радукану
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