Самсонова обыграла Радукану и вышла в полуфинал турнира в Вашингтоне
Российская теннисистка Людмила Самсонова в четвертьфинале турнира в Вашингтоне обыграла британку Эмму Радукану со счетом 7:6 (8:6), 6:1.
Встреча продолжалась 1 час 48 минут. Россиянка сделала 9 эйсов и 7 двойных ошибок, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 7.
В полуфинале Самсонова встретится с китаянкой Ван Сиюй, которая ранее обыграла белоруску Викторию Азаренко.
Вашингтон (США)
Турнир WTA Citi Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Людмила Самсонова (Россия) — Эмма Радукану (Великобритания, 2) — 7:6 (8:6), 6:1
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