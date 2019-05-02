Бельгийка Элисон Ван Уйтванк прошла в следующий раунд турнира WTA в марокканском Рабате, обыграв в трех сетах соотечественницу Изалин Бонавантюр – 5:7, 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 40 минут.

В полуфинале восьмая сеяная Ван Уйтванк встретится с победительницей пары Элисе Мертенс (Бельгия) – Мария Саккари (Греция).

Рабат (Марокко)

Турнир WTA Grand Prix De SAR La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 8) – Изалин Бонавантюр (Бельгия, Q) – 5:7, 6:1, 6:2