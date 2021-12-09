В Британии подсчитали состояние 19-летней победительницы US Open Радукану

Состояние 19-летней британской теннисистки Эммы Радукану оценивается примерно в четыре миллиона фунтов (5,28 миллиона долларов), информирует Daily Express.

Такой капитал стал возможен благодаря победе на Открытом чемпионате США в этом году. Радукану сенсационно выиграл этот турнир «Большого шлема» в возрасте 18 лет. До него ее состояние оценивалось примерно в 215 тысяч фунтов стерлингов (284 тысячи долларов).

При этом после победы на US Open особых успехов Радукану не добилась: на старте турнира в Индиан-Уэллсе (США) она проиграла белоруске Александре Саснович (2:6, 4:6), снялась с турнира «ВТБ Кубок Кремля», заявилась на турнир серии WTA-250 в Клуж-Напоке и на старте турнира в Линце проиграла 20-летней китаянке Ван Синьюй (1:6, 7:6 (7:0), 5:7).