Россиянка Мария Шарапова заняла третье место в списке теннисисток, больше всего заработавших за карьеру, информирует Tennis 365. Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» заработала 38 777 962 доллара.

Впереди россиянки только сестры Серена и Винус Уильямс, которые заработали более 94 и 42 миллионов соответственно.

На десятом месте находится еще одна россиянка — Светлана Кузнецова (25 816 890 долларов).

Напомним, Шарапова — пятикратная победительница турниров серии «Большого шлема» и экс-первая ракетка мира. В феврале 2020 года она завершила карьеру.

Топ-10 теннисисток, больше всех заработавших за карьеру:

1. Серена Уильямс (США) — 94 518 971 доллар

2. Винус Уильямс (США) — 42 280 541

3. Мария Шарапова (Россия) — 38 777 962

4. Симона Халеп (Румыния) — 37 950 240

5. Каролина Возняцки (Дания) — 35 233 415

6. Виктория Азаренко (Белоруссия) — 33 733 916

7. Петра Квитова (Чехия) — 33 420 592

8. Анжелика Кербер (Германия) — 31 327 924

9. Агнешка Радваньска (Польша) — 27 683 807

10. Светлана Кузнецова (Россия) — 25 816 890