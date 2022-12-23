Уехавшая в Австралию российская теннисистка призналась в психическом заболевании

Бывшая российская теннисистка Дарья Савиль (Гаврилова), ныне выступающая за Австралию, поддержала испанца Фернандо Вердаско, который недавно получил дисквалификацию за допинг.

Ветеран был отстранен за два месяца за положительную пробу на метилфенидат. Спортсмен уверяет, что страдает синдромом дефицита внимания (СДВГ) и просто забыл продлить терапевтическое исключение на лекарство аддерал, которое применяет по назначение врача много лет.

«У меня тоже СДВГ, и я знаю, что помнить о продлении разрешения на терапевтическое исключение очень тяжело, — написала в соцсетях 28-летняя Савиль. — При нашем диагнозе сложно даже помнить о необходимости принимать лекарства и придерживаться назначенной дозы. Это не допинг, и за это нельзя отстранять от выступлений».

До 2015 года Дарья представляла Россию, а затем сменила флаг на австралийский. В 2021 года она вышла замуж за своего давнего бойфренда Люка Савиля и взяла его фамилию. Ранее спортсменка не заявляла публично о своих психологических проблемах и терапевтических исключениях.