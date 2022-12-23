Павлюченкова поделилась ожиданиями от возвращения в тур после травмы

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась ожиданиями от возвращения в тур после травмы колена.

«Я впервые восстанавливаюсь после долгой и тяжелой травмы, потому что, к счастью, до этого в моей карьере не было таких проблем. Меня несколько лет беспокоило левое колено, поэтому мне пришлось завершить сезон после турнира в Риме. Восстановление заняло много времени и энергии, но я все-таки не самая молодая в туре, так что все вроде как нормально. С нетерпением жду возвращения!» — приводит слова Павлюченковой Tennis.com.

Также 31-летняя теннисистка заявила, что сейчас чувствует себя хорошо.

«Я чувствую, что играю хорошо даже сейчас, и в будущем могу прибавить. Но мало ли, потому что я не играла более полугода, и вообще в этом сезоне провела только три турнира. Не знаю, чего ожидать. Я просто хочу насладиться теннисом», — сказала Павлюченкова.

22 декабря россиянка проиграла Иге Свентек на выставочном турнире в Дубае (4:6, 3:6). Для нее это был первый матч в одиночном разряде с мая 2022 года.

Ранее Павлюченкова рассказала, что примет участие в Открытом чемпионате Австралии-2023 и планирует в январе выступить на турнирах в Аделаиде и Лионе.