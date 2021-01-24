Теннисистка Кузнецова объявила, что пока не будет играть за сборную России

Российская теннисистка, четырехкратная победительница турниров Большого шлема Светлана Кузнецова в интервью «СЭ» рассказала о том, что не планирует больше выступать на Кубке федераций. 35-летняя россиянка выигрывала турнир три раза — в 2004, 2007 и 2008 годах.

— Касательно Кубка федераций я в календаре конкретики не увидела. Мне кажется, я уже достаточно за сборную отыграла и выиграла. Возможно время молодых, которым хватит сил найти время и для сборной, и для личных турниров. Мне лучше концентрироваться на индивидуальном графике, если вдруг получится, на Олимпиаде, чтобы удалось там сыграть достойно. Выступить там хочется, но для этого надо на нее отобраться. Если я наберу форму и заслужу участие, поеду биться туда за наш флаг. Несмотря на то, что его не будет, думаю, все и так знают, откуда мы.

(Дмитрий Кузнецов)

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