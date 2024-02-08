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8 февраля, 09:20

Корнеева: «Мой отец выступал на Олимпийских играх, и он дает мне много советов»

Алина Савинова
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Российская теннисистка Алина Корнеева рассказала о влиянии отца Александра Корнеева, который является бронзовым призером Олимпийских игр по волейболу, на ее карьеру.

«Моя семья — это самая большая поддержка в моей жизни. И я очень рада, что у моего отца самый большой опыт, какой только может быть. Он выступал на Олимпийских играх. И да, каждый раз он дает мне много советов. Я спрашиваю его обо всем, что касается профессиональной карьеры, жизни профессионального спортсмена. Я очень рада, что у меня самая лучшая семья», — приводит Sportskeeda слова спортсменки.

Корнеева родилась и тренируется в Москве. 16-летняя россиянка является двукратной победительница юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2023, Открытый чемпионат Франции-2023), а также чемпионкой Итогового юниорского турнира ITF-2023. На соревнованиях WTA она дебютировала в прошлом году.

Источник: https://www.sportskeeda.com/tennis/news-my-father-biggest-experience-i-ask-everything-alina-korneeva-credits-olympic-bronze-medalist-father-helping-navigate-career?key=skmainfb
Теннис
Алина Корнеева
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