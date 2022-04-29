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Сегодня, 22:16

Теннисистка из Казахстана дисквалифицирован на 16 лет за участие в договорных матчах

Иван Шитик
Корреспондент
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Теннисистка Ксения Палкина, которая выступает под флагом Казахстана, призналась, что участвовала в договорных матчах в 2018 и 2019 годах, сообщает сайт органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

31-летняя спортсменка получила дисквалификацию на 16 лет, из которых 6 лет — условно. Также на нее наложен штраф в размере 100 тысяч долларов.

Уроженке Комсомольска-на-Амуре запрещено посещать любые теннисные мероприятия до ноября 2029 года.

Отметим, что вердикт по этому делу вынес судья Ричард Макларен, который ранее занимался расследованием нарушений антидопинговых правил в российском спорте.

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