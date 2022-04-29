Потапова проиграла Осаке в первом круге турнира в Мадриде
Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Мадриде.
В первом круге она проиграла Наоми Осаке из Японии со счетом 3:6, 1:6. Игра продолжалась 1 час 2 минуты.
В следующем раунде Осака сыграет с победительницей матча Сара Соррибес Тормо (Испания) — Анастасия Павлюченкова (Россия).
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 6 575 560 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Наоми Осака (Япония, WC) — Анастасия Потапова (Россия, Q) — 6:3, 6:1
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