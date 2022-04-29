Потапова проиграла Осаке в первом круге турнира в Мадриде

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Мадриде.

В первом круге она проиграла Наоми Осаке из Японии со счетом 3:6, 1:6. Игра продолжалась 1 час 2 минуты.

В следующем раунде Осака сыграет с победительницей матча Сара Соррибес Тормо (Испания) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 575 560 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Наоми Осака (Япония, WC) — Анастасия Потапова (Россия, Q) — 6:3, 6:1