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Сегодня, 19:39

Потапова проиграла Осаке в первом круге турнира в Мадриде

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла пройти во второй круг турнира WTA в Мадриде.

В первом круге она проиграла Наоми Осаке из Японии со счетом 3:6, 1:6. Игра продолжалась 1 час 2 минуты.

В следующем раунде Осака сыграет с победительницей матча Сара Соррибес Тормо (Испания) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 575 560 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Наоми Осака (Япония, WC) — Анастасия Потапова (Россия, Q) — 6:3, 6:1

Теннис
Анастасия Потапова
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