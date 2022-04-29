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Сегодня, 22:21

Павлюченкова уступила в первом круге турнира в Мадриде

Иван Шитик
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла Саре Соррибес-Тормо в первом круге турнира WTA в Мадриде.

Матч состоял из трех сетов и продолжался 2 часа 23 минуты. Обе спортсменки допустили по 5 двойных ошибок на подаче.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 6 575 560 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Сара Соррибес Тормо (Испания) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 13) — 6:3, 2:6, 6:3

Анастасия Павлюченкова
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