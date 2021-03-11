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Тайхманн победила Гауфф и вышла в полуфинал турнира в Дубае

21:49
Тайхманн обыграла Гауфф в четвертьфинале турнира в Дубае. Фото AFP
Тайхманн обыграла Гауфф в четвертьфинале турнира в Дубае. Фото AFP
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Швейцарская теннисистка Жиль Тайхманн в четвертьфинале турнира в Дубае обыграла американку Кори Гауфф со счетом 6:3, 6:3.

Встреча длилась 1 час 19 минут. Швейцарка сделала один эйс, совершила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5.

В полуфинале Тайхманн встретится с Барборой Крейчиковой из Чехии, которая ранее обыграла россиянку Анастасию Потапову.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Жиль Тайхманн (Швейцария) — Кори Гауфф (США, WC) — 6:3, 6:3

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