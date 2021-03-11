Тайхманн победила Гауфф и вышла в полуфинал турнира в Дубае
21:49
Швейцарская теннисистка Жиль Тайхманн в четвертьфинале турнира в Дубае обыграла американку Кори Гауфф со счетом 6:3, 6:3.
Встреча длилась 1 час 19 минут. Швейцарка сделала один эйс, совершила две двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5.
В полуфинале Тайхманн встретится с Барборой Крейчиковой из Чехии, которая ранее обыграла россиянку Анастасию Потапову.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Жиль Тайхманн (Швейцария) — Кори Гауфф (США, WC) — 6:3, 6:3
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