Бузкова, Бушар, Тормо и Коччаретто вышли в полуфинал турнира в Гвадалахаре

На турнире WTA в Гвадалахаре определились полуфиналистки. Победы в четвертьфинальных матчах одердали Элизабетта Коччаретто (Италия), Сара Соррибес Тормо (Испания), Эжени Бушар (Канада) и Мария Боузкова (Чехия).

Гвадалахара (Мексика)

Турнир WTA Abierto Zapopan 2021

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Элизабетта Коччаретто (Италия, Q) — Лорен Дэвис (США, Q) — 6:3, 6:0

Сара Соррибес Тормо (Испания, 4) — Астра Шарма (Австралия, Q) — 6:3, 6:3

Эжени Бушар (Канада, WC) — Кэтрин Макнелли (США) — 6:4, 6:3

Мария Боузкова (Чехия, 2) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:4, 6:2