Бузкова, Бушар, Тормо и Коччаретто вышли в полуфинал турнира в Гвадалахаре
07:05
На турнире WTA в Гвадалахаре определились полуфиналистки. Победы в четвертьфинальных матчах одердали Элизабетта Коччаретто (Италия), Сара Соррибес Тормо (Испания), Эжени Бушар (Канада) и Мария Боузкова (Чехия).
Гвадалахара (Мексика)
Турнир WTA Abierto Zapopan 2021
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Элизабетта Коччаретто (Италия, Q) — Лорен Дэвис (США, Q) — 6:3, 6:0
Сара Соррибес Тормо (Испания, 4) — Астра Шарма (Австралия, Q) — 6:3, 6:3
Эжени Бушар (Канада, WC) — Кэтрин Макнелли (США) — 6:4, 6:3
Мария Боузкова (Чехия, 2) — Анна Шмидлова (Словакия) — 6:4, 6:2
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