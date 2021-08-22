Тайхманн обыграла Плишкову и вышла в финал турнира в Цинциннати
00:23
Швейцарская теннисистка Жиль Тайхманн в полуфинале турнира в Цинциннати обыграла Каролину Плишкову из Чехии со счетом 6:2, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Швейцарка сделала 8 эйсов, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9.
В финале турнира Тайхманн встретится с австралийкой Эшли Барти.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 114 989 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Жиль Тайхманн (Швейцария, WC) — Каролина Плишкова (Чехия, 5) — 6:2, 6:4
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