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Тайхманн обыграла Плишкову и вышла в финал турнира в Цинциннати

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Жиль Тайхманн. Фото Twitter
Жиль Тайхманн. Фото Twitter
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Швейцарская теннисистка Жиль Тайхманн в полуфинале турнира в Цинциннати обыграла Каролину Плишкову из Чехии со счетом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. Швейцарка сделала 8 эйсов, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 9.

В финале турнира Тайхманн встретится с австралийкой Эшли Барти.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Жиль Тайхманн (Швейцария, WC) — Каролина Плишкова (Чехия, 5) — 6:2, 6:4

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Сергей Разин все материалы автора

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