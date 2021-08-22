Стосур и Шуай стали победительницами турнира в Цинциннати в парном разряде

Австралийка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай в финале турнира в Цинциннати в парном разряде обыграли канадку Габриэлу Дабровски и бразильянку Луизу Стефани.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:3. Победительницы сделали 3 эйса и 5 двойных ошибок, а также реализовали 4 брейк-пойнта из 11.

Для 37-летней Стосур это 27-я победа на турнирах WTA в парном разряде, у Шуай — 9-й титул. Пара вместе одержала победу на Australian Open в 2019 году.