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Стосур и Шуай стали победительницами турнира в Цинциннати в парном разряде

05:38
Саманта Стосур и Чжан Шуай. Фото Twitter
Саманта Стосур и Чжан Шуай. Фото Twitter
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Австралийка Саманта Стосур и китаянка Чжан Шуай в финале турнира в Цинциннати в парном разряде обыграли канадку Габриэлу Дабровски и бразильянку Луизу Стефани.

Матч завершился со счетом 7:5, 6:3. Победительницы сделали 3 эйса и 5 двойных ошибок, а также реализовали 4 брейк-пойнта из 11.

Для 37-летней Стосур это 27-я победа на турнирах WTA в парном разряде, у Шуай — 9-й титул. Пара вместе одержала победу на Australian Open в 2019 году.

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Сергей Разин все материалы автора

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