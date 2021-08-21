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Барти вышла в финал турнира в Цинциннати

19:27
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Представительница Австралии Эши Барти вышла в финал турнира в Цинциннати. Посеянная под первым номером на турнире спортсменка победила Анжелику Кербер из Германии — 6:2, 7:5.

В другом полуфинале сыграют Каролина Плишкова (Чехия) и Жиль Тайхманн (Швейцария).

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 114 989 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Эшли Барти (Австралия, 1) — Анжелик Кербер (Германия) — 6:2, 7:5

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Иван Шитик все материалы автора

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