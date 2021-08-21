Барти вышла в финал турнира в Цинциннати
19:27
Представительница Австралии Эши Барти вышла в финал турнира в Цинциннати. Посеянная под первым номером на турнире спортсменка победила Анжелику Кербер из Германии — 6:2, 7:5.
В другом полуфинале сыграют Каролина Плишкова (Чехия) и Жиль Тайхманн (Швейцария).
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 114 989 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Эшли Барти (Австралия, 1) — Анжелик Кербер (Германия) — 6:2, 7:5
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