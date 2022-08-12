Тарпищев заявил, что Федерация тенниса России поддерживает Турсунова, тренирующего британку

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что организация поддерживает российского специалиста Дмитрия Турсунова, работающего с британской Эммой Радукану.

«Мы ему предлагали в свое время работать, также, как и Чеснокову, но он выбрал другой путь, тренировать кого-то из ведущих спортсменов на сегодня выгоднее, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Он наш, бывает на наших сборах, мы его не бросаем, поддерживаем, также, как и Чеснокова. Вопрос, кого он тренирует — личное мнение спортсмена».

О сотрудничестве Турсунова и Радукану сообщил Daily Mail. Российский специалист впервые работал с британкой в турнире WTA 250 в Вашингтоне. 19-летняя теннисистка дошла до четвертьфинала, где уступила Людмиле Самсоновой (6:7 (6:8), 1:6).

Ранее Турсунов в качестве тренера работал с Ариной Соболенко, которая при нем стала второй ракеткой мира, и эстонкой Анетт Контавейт, занимающей вторую строчку в рейтинге WTA на данный момент.