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Сегодня, 22:02

Халеп пробилась в полуфинал турнира в Торонто

Иван Шитик
Корреспондент
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Представительница Румынии Симона Халеп вышла в полуфинал теннисного турнира в Торонто.

В четвертьфинале она переиграла Кори Гауфф из США — 6:4, 7:6 (7:2).

Соперница Халеп в матче за право сыграть в финале определится в паре Джессика Пегула (США) — Юлия Путинцева (Казахстан).

Торонто (Канада)

Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Симона Халеп (Румыния, 15) — Кори Гауфф (США, 10) — 6:4, 7:6 (7:2)

Кори Гауфф
Симона Халеп
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