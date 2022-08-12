Халеп пробилась в полуфинал турнира в Торонто
Представительница Румынии Симона Халеп вышла в полуфинал теннисного турнира в Торонто.
В четвертьфинале она переиграла Кори Гауфф из США — 6:4, 7:6 (7:2).
Соперница Халеп в матче за право сыграть в финале определится в паре Джессика Пегула (США) — Юлия Путинцева (Казахстан).
Торонто (Канада)
Турнир WTA National Bank Open Presented by Rogers
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Симона Халеп (Румыния, 15) — Кори Гауфф (США, 10) — 6:4, 7:6 (7:2)
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